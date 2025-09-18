Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa konferencja pn. „Skuteczne prawo. Przeciwdziałanie zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy”. Uczestnicy spotkania rozmawiają o tym czym jest mobbing, jakie są jego konsekwencje i jakie działania należy podejmować, aby przeciwdziałać temu zjawisku.

Organizatorami konferencji są Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze oraz Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Mobbing jest nadal powszechnym zjawiskiem – przyznaje Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze:

Partnerem konferencji jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

– Najczęściej wybrani pracownicy są poniżani i oddelegowywani do zadań, które są poza ich kompetencjami -podkreślała Monika Bocian, prezes OPZZ Województwa Lubuskiego:

– Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele osób zmaga się z mobbingiem w pracy – mówiła Martyna Łaszewska-Hellriegel, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ:

O sposobach radzenia sobie z mobbingiem i sposobach na przeciwdziałanie mówił dziś Tomasz Jeziorkowski, jeden z prelegentów:

W 2024 roku do Okręgowe Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze wpłynęły łącznie 64 skargi w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu. Mobbing stanowił ponad połowę z nich, bo aż 54%, równe traktowanie 29%, a molestowanie 14%.