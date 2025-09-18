Już w ten weekend Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach obchodzić będzie 10 lat funkcjonowania w budynku dawnej intendentury przy placu Wyszyńskiego. Z tej okazji placówka zaprasza na dwudniową podróż w czasie podczas festynu średniowiecznego.

W wieki średnie można będzie się przenieść za sprawą Bolesława Chrobrego, który dwukrotnie odwiedził Żary sprzed wieków. Organizatorzy na piątkowe i sobotnie godziny przygotowali wiele atrakcji. Przy muzealnym skwerze stanie wioska średniowieczna, gdzie chętni poćwiczą celne strzały z łuku czy wybiją własnoręcznie monety. Podczas warsztatów ceramicznych każdy będzie mógł nadać naczyniom wyjątkowy styl. – Pojawią się również rekonstruktorzy, którzy przeniosą nas w czasy Bolesława Chrobrego – mówi dyrektor muzeum Rafał Szymczak: