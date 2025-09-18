Nowy samochód pożarniczo-gaśniczy i sztandar otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewie. To nie tylko wyposażenie druhów w nowy sprzęt, ale także podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

– Jednostka OSP w Smardzewie stara się o włączenie jej do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego i poprawa jakości użytkowanego sprzętu z pewnością ją do tego celu zbliża – mówi Maciej Sieńkowski, wójt Gminy Szczaniec.

Dodajmy, że aby wóz mógł bezpiecznie garażować w remizie w Smardzewie, trzeba było ją przebudować. Nowoczesne wozy bojowe są szersze od dotychczas wykorzystywanych i z trudem mieszczą się w remizach budowanych kilkadziesiąt lat temu.