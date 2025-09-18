Wójt gminy Przewóz oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnej zapraszają na festyn strażacki oraz zawody pożarnicze. Już w sobotę pierwsze mistrzostwa młodzieżowych drużyn pożarniczych o puchar prezesa OSP.

Wydarzenie zaplanowano przy budynku remizy. – Swoje umiejętności zaprezentują najmłodsi. Organizatorzy przygotowali ponadto wiele atrakcji. Będą gry i zabawy. Można będzie spróbować swoich sił w toczeniu opony czy slalomie z wiadrem wody. Nie zabraknie także występów artystycznych i strefy gastronomii – mówi wójt Ewelina Rzepka:

Cały program imprezy dostępny jest w mediach społecznościowych OSP Lipna.