Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego zaprasza na dwudniowe obchody 10 lat funkcjonowania placówki w siedzibie przy placu Wyszyńskiego. W piątek i sobotę można przenieść się w czasie odwiedzając średniowieczną wioskę zorganizowaną w tym miejscu. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych propozycji.

Muzealnicy zachęcają do przebrania się w strój w stylu sprzed wieków. – Zachęcamy do udziału w warsztatach i zabawach. Sporo emocji będzie przy zawodach łuczniczych czy przeciąganiu liny – mówi dyrektor Rafał Szymczak:

– W drugi dzień średniowiecznego festynu można będzie poznać bliżej życie Bolesława Chrobrego. Ocenimy także stroje, które włożą uczestnicy spotkania – zaznacza Rafał Szymczak:

Szczegółowy plan imprezy dostępny jest w mediach społecznościowych żarskiego muzeum.