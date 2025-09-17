Dużym zainteresowaniem cieszył się nabór wniosków do pierwszego w historii Nowosolskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto przeznaczyło na realizację zadań pół miliona złotych, z czego większość wykorzystana będzie na inwestycję. – Okazuje się, że mieszkańcy chcą współdecydować o tym, na co zostanie wydana część środków z budżetu miejskiego w 2026 roku – mówi Tomasz Czerwoniak z Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 12 października, a samo głosowanie mieszkańców odbędzie się w drugiej połowie października.