Polska apeluje do państw unijnych o szybsze rezygnowanie z kupowania w Rosji surowców energetycznych.
Minister energii Miłosz Motyka zwrócił się w tej sprawie do wszystkich rządów krajów Wspólnoty:
Motyka podkreślił, że nie można finansować machiny wojennej Putina:
Pięciu największych importerów rosyjskich paliw kopalnych w Unii Europejskiej to Węgry, Francja, Słowacja, Belgia i Hiszpania. Słowacja i Węgry kupują rosyjską ropę importowaną południowym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Pozostałe kraje sprowadzają gaz, który nie jest objęty sankcjami.
