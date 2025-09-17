Polska apeluje do państw unijnych o szybsze rezygnowanie z kupowania w Rosji surowców energetycznych.

Minister energii Miłosz Motyka zwrócił się w tej sprawie do wszystkich rządów krajów Wspólnoty:

Motyka podkreślił, że nie można finansować machiny wojennej Putina:

Pięciu największych importerów rosyjskich paliw kopalnych w Unii Europejskiej to Węgry, Francja, Słowacja, Belgia i Hiszpania. Słowacja i Węgry kupują rosyjską ropę importowaną południowym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Pozostałe kraje sprowadzają gaz, który nie jest objęty sankcjami.