Polski żołnierz nie może obawiać się otworzyć ogień do agresora, bo jest od tego, żeby bronić Polski – powiedział premier Donald Tusk. W miejscowości Wytyczno na Lubelszczyźnie wziął udział o obchodach rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r.

Szef rządu podkreślił, że Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ale jednocześnie żołnierze muszą mieć szerokie wsparcie ze strony instytucji państwa.

Tusk przypomniał, że rok temu przyjęto przepisy dające pełne wsparcie żołnierzom, pogranicznikom i policjantom, którzy bronią polskich granic.

W mediach społecznościowych Tusk przypomniał o ogromnym zaufaniu społecznym wobec Wojska Polskiego.

Zaufanie do wojska zadeklarowało dzisiaj 94 proc. Polaków. Wojsko i władze państwowe stanowiły jedność w chwili próby. Polska dała całemu światu przykład odwagi, odpowiedzialności i narodowej solidarności w obliczu zagrożenia. Nie pozwólmy nikomu tego zmarnować

– napisał premier.