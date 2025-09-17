Żagań przygotowuje się do największej w roku imprezy miejskiej. W piątek rusza coroczny Jarmark Świętego Michała. W centrum rozstawionych zostanie wiele stoisk z rękodziełem i gastronomią. Rozpoczęto już zmiany w organizacji ruchu.

Jeszcze przed startem trzydniowego świętowania służby przypominają o wprowadzanych ograniczeniach przejazdu. – Zwracajmy uwagę na znaki i unikajmy jazdy na pamięć. Przez kilka dotychczas jednokierunkowych ulic pojedziemy w dwie strony. Część zostanie zamknięta – mówi komendant straży miejskiej Sławomir Borecki:

Szczegółowa mapa zmian w ruchu dostępna jest w mediach społecznościowych miejskiego urzędu i straży miejskiej. Pierwotna organizacja ruchu przywrócona zostanie do 23 września do północy.