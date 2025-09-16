Rolnicy, którzy ubezpieczyli zwierzęta od ryzyka wystąpienia co najmniej jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych, mogą do 29 września br. składać wnioski o refundację 70 proc. kosztów opłaconej składki – poinformowała we wtorek ARiMR.

Dotychczas o tę formę wsparcia ubiega się 188 hodowców.

Pomoc skierowana jest do hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni lub drobiu. Warunkiem otrzymania refundacji jest dysponowanie nieruchomością, na terenie której utrzymywane są te zwierzęta i ubezpieczenie ich, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r., na wypadek co najmniej jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych.

Z zapisów umowy ubezpieczenia powinno również wynikać, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20 proc. strat. Istotna jest także minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt: 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, kaczek, perlic, indyków lub drobiu nieśnego; 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to drugi nabór w ramach tej interwencji finansowany z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W ramach poprzedniego, który odbył się na początku tego roku, do hodowców zwierząt trafiło blisko 6,6 mln zł.

Wnioski można składać do 29 września 2025 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.