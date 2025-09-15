Kostrzyn nad Odrą doczeka się obwodnicy. W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze podpisano umowę na budowę nowej drogi. Trasa będzie miała długość 9,2 km, powstaną na niej cztery ronda, dwa wiadukty nad liniami kolejowymi oraz trzy nad istniejącymi drogami. Ponadto w ramach inwestycji pojawi się również nowy most na Warcie wraz z estakadą, o łącznej długości niespełna kilometra.

Rejon Kostrzyna nad Odrą to teren, który mocno rozwija się gospodarczo – mówi Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury:

Marek Cebula, wojewoda lubuski, przypomina, że na terenie województwa powstają nowe obwodnice, które zapewnią mieszkańcom lepszą komunikację i możliwość rozwoju lokalnych przedsiębiorstw:

– To jedna z największych inwestycji w ostatnich latach – informuje Henryk Janowicz, dyrektor GDDKiA w Zielonej Górze:

Początek obwodnicy będzie zlokalizowany w pobliżu Fortu Sarbinowo, a droga ma prowadzić aż do Starego Kostrzyna. Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą, przyznaje, że na zrealizowanie inwestycji oczekiwano ponad 20 lat:

Wartość podpisanej umowy to ponad 285 milionów złotych. Inwestycja powstanie w systemie „projektuj i buduj”, a wykonawca będzie miał 39 miesięcy na jej realizację.