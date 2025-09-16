Burmistrz Żagania wraz z miejskimi instytucjami kultury zapraszają mieszkańców miasta i regionu na tegoroczny Jarmark Świętego Michała. Trzydniowe obchody rozpoczynają się już w piątek. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

Jarmarczne stoiska znaleźć będzie można przy kilku ulicach centrum. – W piątek na scenie głównej pojawią się pierwsze gwiazdy i tak będzie każdego dnia. Tych propozycji muzycznych zaplanowaliśmy naprawdę wiele – mówi dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka:

– Przez Żagań wiódł niegdyś szlak handlowy, którym podążali kupcy z całej Europy. Tym razem również nie zabraknie rzemieślników i wytwórców różnych produktów. Będzie w czym wybierać – zaznacza dyrektorka pałacu:

Dodajmy, że cały plan dostępny jest w mediach społecznościowych ratusza, Żagańskiego Pałacu Kultury i pozostałych miejskich instytucji.