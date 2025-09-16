„Sądzę, że wolny trzydziestomilionowy naród, posiadający, skromnie licząc, z pięć milionów zawołanych pijaków powinien mieć jakiś leksykon, jakąś encyklopedię, w której zabłysłyby świetności mowy ojczystej w kieliszku odbite”.- pisał w przedmowie Julian Tuwim

„Polski Słownik Pijacki” to książka Juliana Tuwima, która jest antologią i słownikiem pojęć związanych z alkoholem, piciem i stanami nietrzeźwości. Zawiera ona teksty literackie od dawnych poetów, takich jak Jan Kochanowski i Mikołaj Rej, a także piosenki ludowe i mieszczańskie, ilustrując bogactwo polskiego języka w kontekście spożywania alkoholu.