Wąska i nierówna ulica Pluty w Iłowej zupełnie zmieniła wygląd. Droga jest szersza i wykonana z kostki granitowej. Są też równe chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych i nowe oświetlenie. Inwestycja to koszt 3 milionów złotych.

Samorząd otrzymał także środki zewnętrzne na modernizację ulicy. – Droga prowadzi do wielu ważnych instytucji, bo w bezpośredniej bliskości jest szkoła, punkt opieki zdrowotnej i kościół. Teraz jest tu i pięknie i bezpiecznie – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Była to jedna z ostatnich ulic w ścisłym centrum miasta, która wymagała niezbędnych prac – zaznacza włodarz gminy:

Środki zewnętrzne, jakie otrzymał urząd na modernizację ulicy to ponad 1,5 miliona złotych.