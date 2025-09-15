Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych rozpoczął nabór do tegorocznej edycji konkursów Wolontariusz i Koordynator Roku.

Konkurs organizowany jest w ramach rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu.

– Chcemy wyróżnić i nagrodzić osoby, które bezinteresownie pomagają innym, a także zachęcić Lubuszan do wspierania Korpusu Solidarności – mówi prezes ZLOP Romuald Malinowski:

Elwira Przybylska, koordynatorka konkursu w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, podkreśla, że kapituła konkursowa oceniać będzie zarówno zaangażowanie kandydatów, jak też ich kreatywność oraz oddziaływanie na środowisko lokalne.

Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 16 października, a najlepszych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w województwie lubuskim poznamy pod koniec listopada:

Dodajmy, że w województwie lubuskim zarejestrowanych jest obecnie ponad 700 wolontariuszy i aż 100 organizacji pomocowych.

Zakres ich usług można znaleźć na stronie internetowej Korpusu Solidarności oraz Narodowego Instytutu Wolności.