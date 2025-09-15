Kanclerska CDU wygrała wybory w najludniejszym landzie Niemiec. Głosowanie nad składem samorządów w Nadrenii Północnej Westfalii było pierwszym sprawdzianem dla działającego od maja rządu Friedricha Merza.

Chadecy utrzymali stan posiadania, zdobywając co trzeci głos. Za zwycięzcę wyborów komunalnych uznawana jest też Alternatywa dla Niemiec. Skrajna prawica uzyskała 15 procent poparcia, potrajając swój wynik z poprzednich wyborów. W kilku dużych miastach Nadrenii Północnej Westfalii kandydaci AfD mogą zostać burmistrzami, bo wezmą udział w drugiej turze, na przykład w Gelsenkrichen i Duisburgu.

SPD – koalicjant w rządzie Friedricha Merza – zajęła drugie miejsce w wyborach, ale przekonała mniej wyborców niż poprzednio.

Głosowanie w landzie zamieszkanym przez ponad jedną piąta obywateli Niemiec było traktowane jako test poparcia dla koalicji rządzącej. Wynik testu oceniany jest pozytywnie, bo CDU i SPD wypadły lepiej niż wskazują na to ogólnoniemieckie sondaże.