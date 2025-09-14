W tym roku szkolnym, w Zespole Szkół we Wschowie powstało kilka oddziałów w klasach technikum o specjalnościach elektryk, logistyk, informatyk, ekonomista, żywienia i usług gastronomicznych oraz jeden oddział przygotowania wojskowego, a także w branżowej szkole. Placówka jest zadowolona z naboru. – To jest między innymi efekt nakładów inwestycyjnych – mówi Andrzej Bielawski, wicestarosta wschowski.

Liceum Ogólnokształcące we Wschowie, druga placówka prowadzona przez samorząd powiatowy, także zadowolona jest z tegorocznego naboru.