W Międzyrzeczu odbędzie się dziś 13. Pielgrzymka Mężczyzn z Rodzinami do Kolebki Chrześcijaństwa i Polskości. Wydarzenie odbywa się w tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski i osiemdziesiątą powrotu Polski nad Odrę i Nysę Łużycką.

– Kolebka chrześcijaństwa i polskości to adekwatne określenie – mówi Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

Decyzją Bolesława Chrobrego wybudowano w Międzyrzeczu bazylikę, gdzie przechowywano relikwie świętych. To drugie po Gnieźnie takie miejsce na ówczesnych ziemiach piastowskich. Budowla nie przetrwała, a relikwie wywieziono. Dopiero w 2022 roku decyzją biskupa z Ołomuńca, gdzie się znajdowały, do Międzyrzecza wróciły relikwie świętego Krystyna.