W poniedziałek podpisana zostanie umowa na budowę obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Powstanie ona na drodze krajowej nr 31.

Obwodnica powstanie w systemie „zaprojektuj i buduj”. Przetarg na wykonanie wygrało przedsiębiorstwo Intercor z Zawiercia.

– Nowa droga będzie miała około 9 kilometrów – wyjaśniał niedawno na naszej antenie Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna:

To kolejna obwodnica z Programu „100 obwodnic”, na realizację której zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych podpisał umowę. Na początku miesiąca zakończyły się formalności w przypadku obwodnicy Wschowy.