W poniedziałek podpisana zostanie umowa na budowę obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Powstanie ona na drodze krajowej nr 31.
Obwodnica powstanie w systemie „zaprojektuj i buduj”. Przetarg na wykonanie wygrało przedsiębiorstwo Intercor z Zawiercia.
– Nowa droga będzie miała około 9 kilometrów – wyjaśniał niedawno na naszej antenie Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna:
To kolejna obwodnica z Programu „100 obwodnic”, na realizację której zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych podpisał umowę. Na początku miesiąca zakończyły się formalności w przypadku obwodnicy Wschowy.
Czytaj także:
Jest umowa na obwodnicę Wschowy!
W siedzibie lubuskiego oddziału generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano dziś umowę na budowę obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki. Ponad 7-kilometrowa droga ominie te miejscowości od wschodu, wyprowadzając...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Znamy warianty obwodnic Kożuchowa i Bogaczowa, czas na głos mieszkańców
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przygotowuje się do budów obwodnic Kożuchowa (pow. nowosolski) i Bogaczowa (pow. zielonogórski). Drogowcy przedstawili już warianty tras i ogłosili konsultacje społeczne - mieszkańcy...Czytaj więcejDetails