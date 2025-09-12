Nowosolskie szkoły podstawowe nr 1, 3 i 5 obchodzą w tym roku jubileusz 80 – lecia. Dziś w miejscowym domu kultury świętowały „jedynka” i „piątka”. Był czas na wspomnienia i dyskusję na temat obecnych problemów. Pani Barbara Sienkiewicz, która przyjechała do Nowej Soli z Wileńszczyzny, zaczęła naukę w 1945 roku jako jedna z pierwszych uczennic obecnej „piątki”.

– Były budynki po niemieckich szkołach, ale brakowało nauczycieli – mówi historyk Tomasz Andrzejewski, dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

– Prowadzimy z naszymi uczniami zajęcia dydaktyczne, ale przede wszystkim staramy się przygotować ich do życia – mówi Paweł Łuckiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta w Nowej Soli.

Nowosolska trójka będzie świętować nieco później.