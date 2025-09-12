Nowosolskie szkoły podstawowe nr 1, 3 i 5 obchodzą w tym roku jubileusz 80 – lecia. Dziś w miejscowym domu kultury świętowały „jedynka” i „piątka”. Był czas na wspomnienia i dyskusję na temat obecnych problemów. Relacja Marka Turowskiego.
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Radwanowa będą mogli korzystać z nowego chodnika. Mariusz Stokłosa, nowosolski starosta podpisał właśnie umowę z...
Podsumowana została akcja "Nowa Sól, Tu Porządek ma znaczenie". Przez trzy wakacyjne miesiące strażnicy miejscy oceniali stan porządku na osiedlach,...
Trwają przygotowania do kolejnej edycji rajdu pod nazwą "Paszport rowerzysty". Na ścieżce rowerowej przebiegającej przez powiat, a w zasadzie w...
Questing to forma gry terenowej, którą w najbliższą niedzielę organizuje Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli. Można będzie dobrze się...
Wakacje skończyły się, ale trwa jeszcze lato. Piękna pogoda sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Do Nowej Soli zaprasza Monik Tatuśko,...
Miłośników poezji śpiewanej czeka wyjątkowa uczta muzyczna. W najbliższą niedzielę, w nowosolskim Magazynie Solnym, wystąpi Piotr Bukartyk. Na koncert zaprasza...
