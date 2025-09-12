Około godziny 9.45 w piątek (12 września) wystąpiła przerwa w dostępie do Rejestru Systemów Państwowych, co m.in. uniemożliwiało wydawanie dowodów i paszportów. Centralny Ośrodek Informatyki przywrócił już funkcjonalność rejestru – przekazały po godz. 11 resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji.
Jak wyjaśniły MSWiA oraz MC w informacjach na platformie X, przerwa w dostępie do Rejestru Systemów Państwowych uniemożliwiała wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów – takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego.
Centralny Ośrodek Informatyki podlegający Ministerstwu Cyfryzacji przywrócił funkcjonalność Systemu.
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała PAP, że przyczyny zdarzenia są analizowane.