Lubuska Grupa Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża działająca przy Lubuskim Oddziale Okręgowym PCK w Zielonej Górze, prowadzi akcję „Bądź bezpieczny z PCK”. Spotkania te mają przygotować społeczeństwo do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Najbliższe z nich odbędą się 20 września gminie Sulechów. O szczegółach szkolenia mówi Tomasz Rybarczyk, rzecznik gminy:

– Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne przy nagłych, kryzysowych sytuacjach są odpowiedni plan działania i przygotowane wcześniej najpotrzebniejsze rzeczy, w tym np. leki i dokumenty – dodaje rzecznik:

Pierwsze spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej Kalsku w godzinach od 12:00 do 14:00, a następnie od 15:00 do 17:00 na boisku szkolnym w Cigacicach.