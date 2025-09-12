Siedemnasty dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżpol, powiat Biłgoraj – poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Jak dodała, wszystkie służby zostały poinformowane, a teren został zabezpieczony.

O odnalezieniu drona w miejscowości Przymiarki rzeczniczka MSWiA poinformowała w czwartek wieczorem na portalu X.

Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren

– zaznaczyła Gałecka.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że dokładne informacje na ten temat będą podane po analizie znalezionego drona.

Każdy taki obiekt, który został bądź to zestrzelony, bądź spadł na terytorium Polski, jest oglądany przez pirotechników policyjnych, przez specjalistów policji, którzy są na miejscu

– przypomniał podczas konferencji prasowej w Terespolu, związanej z zamknięciem przejść granicznych z Białorusią.

Dodał, że większość dronów, które spadły na terytorium Polski, była nieuzbrojona.

Wcześniej rzeczniczka informowała m.in., że ponad 600 funkcjonariuszy Policji oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział w neutralizacji dronów, wspierając wojsko w akcji poszukiwawczej.

Szczątki w 10 miejscowościach

Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w woj. lubelskim łącznie w dziesięciu miejscowościach. Większość maszyn spadła na pola z dala od zabudowań, nie wyrządzając poważniejszych szkód. Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Lublinie podała, że w Czosnówce śledczy ujawnili „obiekt z oznaczeniami pisanymi cyrylicą”.

W nocy z wtorku na środę (9/10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.