W ramach projektu pod nazwą „Sztuka zza krat” w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbył się koncert zespołu „Po nitce do kłębka”. Jego członkami są osadzeni w obiekcie penitencjarnym. To część programu terapii i resocjalizacji więźniów.

Celem wspólnych prób i koncertów jest otwarcie na emocje, dostrzeganie siebie nawzajem i współpraca. – Już sama praca w grupie jest czymś ważnym. To także odpowiedzialność jeden za drugiego, bo razem tworzą końcowy efekt pracy występując przed widownią – mówi starszy szeregowy Marek Szczepański prowadzący projekt:

– Każde wyjście na scenę jest dla nas ważnym wydarzeniem. Jest pozytywna trema i wspieramy siebie nawzajem. Buduje nas bardzo to, że słyszymy brawa i słowa podziękowania – mówią uczestnicy projektu:

– Mogą pokazać, że mają w sobie potencjał, który mogą wykorzystać podczas odbywania kary, jak i po wyjściu na wolność – mówi major Ewa Igiel kierownik działu penitencjarnego:

Dodajmy, że jest to już 9 koncert realizowany w ramach projektu „Sztuka zza krat”.