Na ulicy Góreckiego w Nowej Soli powstanie nowa droga. Miasto podpisało dziś umowę z wykonawcą zadania. To osiedle domów jednorodzinnych na którym nie ma utwardzonej nawierzchni. – Powstanie jezdnia bitumiczna, chodniki, odwodnienie i oświetlenie – mówi Beata Kulczycka, prezydent Nowej Soli.

Wykonawcą inwestycji jest rodzima firma Kambud, która w Nowej Soli wygrała kilka podobnych przetargów. – W ostatnim czasie wiele dróg budujemy na terenie miasta – mówi Ilona Kamzelska, współwłaścicielka spółki.

Koszt inwestycji to milion dwieście tysięcy złotych, z czego połowa będzie pochodzić z rządowej dotacji.