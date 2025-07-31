1,5 miliona złotych przeznaczonych zostanie na odbudowę mostu w Bobrowicach. Żagański powiat otrzymał na ten cel środki zewnętrzne z puli pieniędzy popowodziowych. Fundamenty konstrukcji zostały podmyte przez wrześniową wielką wodę i przeprawa wymaga naprawy.

To kolejna z lokalizacji po Gorzupi i Szprotawie, która ucierpiała we wrześniu ubiegłego roku.

– Jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji i kosztorysowania inwestycji. Chcemy jak najszybciej wyłonić wykonawcę i rozpocząć te prace – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

Dodajmy, że w ramach inwestycji odbudowany zostanie także fragment drogi prowadzącej do mostu.