Na terenie bulwaru przy Bobrze w Żaganiu powstaje kolejne miejsce spotkań dla młodych mieszkańców miasta. We wskazanym przez młodzież terenie wybudowana została już pergola z kamiennymi ławami i stołem.

Podobne miejsce urządzono już przy ulicy Śląskiej. – Zależy nam na tym, aby młodzi meli tereny miejskie, które chętnie będą odwiedzać i spędzać razem czas. Przy bulwarze jest kilka instalacji, gdzie młodzi się spotykają na różnych aktywnościach. Za chwilkę oddajemy następne – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że koszt powstania obu miejsc spotkań to kwota około 20 tysięcy złotych.