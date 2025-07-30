Piętnaście krajów Zachodu wzywa społeczność międzynarodową do uznania niepodległości Palestyny. Apel w tej sprawie pojawił się po zakończeniu konferencji ONZ w Nowym Jorku poświęconej wojnie w Strefie Gazy, którą zorganizowały Francja i Arabia Saudyjska.

O szczegółach Stefan Folzter:

Do sprawy odniósł się przedstawiciel polskiego rządu.

Kwestia inicjatywy niektórych państw europejskich nas nie dotyczy, Polska może służyć przykładem, jeśli chodzi o uznanie niepodległości państwa palestyńskiego

– powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Paweł Wroński, odnosząc się do apelu z Nowego Jorku.

Przypomniał, że Polska uznała Palestynę w 1988 roku i opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli istnieniem państwa palestyńskiego i Izraela.