Piętnaście krajów Zachodu wzywa społeczność międzynarodową do uznania niepodległości Palestyny. Apel w tej sprawie pojawił się po zakończeniu konferencji ONZ w Nowym Jorku poświęconej wojnie w Strefie Gazy, którą zorganizowały Francja i Arabia Saudyjska.
O szczegółach Stefan Folzter:
Do sprawy odniósł się przedstawiciel polskiego rządu.
Kwestia inicjatywy niektórych państw europejskich nas nie dotyczy, Polska może służyć przykładem, jeśli chodzi o uznanie niepodległości państwa palestyńskiego
– powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Paweł Wroński, odnosząc się do apelu z Nowego Jorku.
Przypomniał, że Polska uznała Palestynę w 1988 roku i opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli istnieniem państwa palestyńskiego i Izraela.
Czytaj także:
Trump: Sankcje na Rosję za 10 dni, jeśli nie dojdzie do porozumienia
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nałoży nowe sankcje na Rosję za 10 dni, jeśli w tym czasie Moskwa nie zawrze porozumienia o zakończeniu wojny. Przyznał jednak, że nie...Czytaj więcejDetails