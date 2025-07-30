Po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki wydano ostrzeżenia przed tsunami dla wielu miejsc położonych w rejonie Pacyfiku. Wstrząs miał siłę 8,8 stopnia. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień, które zostały zarejestrowane, a najsilniejsze w regionie od 1952 roku.

Ostrzeżenia przed tsunami wydano w Rosji, Japonii, Chinach, na Filipinach, Wyspach Salomona, na Hawajach, Wyspach Aleuckich, Alasce, w Kalifornii, Meksyku, na Galapagos, w Peru i Chile. Pierwsze wyższe fale są już notowane.

Dotychczas do portu w północnej japońskiej prefekturze Iwate dotarła fala o wysokości 1,3 metra.

Z ostrzeżeń wynika, że wysokość fal może dochodzić do czterech metrów. Na Hawajach fale nie były wyższe niż 1,2 metra względem normalnego poziomu, ale loty i odloty z Maui zostały odwołane, a porty handlowe są zamknięte.

Z powodu zagrożenia tsunami ewakuowano miasto Siewiero-Kurilsk w obwodzie sachalińskim i Wyspy Kurylskie. W Siewiero-Kurilsku wysokość fal przekraczała trzy metry, ale nie była wyższa niż pięć. Jak wcześniej poinformowały władze tych regionów, akcja przebiegła sprawnie, bezpieczni są wszyscy, którym zagrażają fale. Sieć energetyczna na Sachalinie została uszkodzona, występują przerwy w dostawie prądu.

Po głównym wstrząsie w Rosji zarejestrowano około 30 wstrząsów wtórnych. Na Dalekim Wschodzie Rosji kilkanaście osób zostało lekko rannych. Zniszczone zostały budynki, w tym przedszkole.