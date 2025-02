Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział we wtorek, że w najbliższy weekend spotka się z przywódcami kilku państw sojuszniczych, by rozmawiać w sprawie Ukrainy – podał Reuters.

– powiedział dziennikarzom Starmer.

O tym, że w niedzielę w Londynie dojdzie do rozmów z udziałem europejskich liderów poinformował też premier Donald Tusk. Dotychchczas nie wiemy, kto jeszcze weźmie w nich udział.

Brytyjski premier wspomniał, że rozmawiał w prezydentem Francji Emanuelem Macronem po jego powrocie z Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Sam Starmer spotka się osobiście z Trumpem w czwartek w Białym Domu.

My government is protecting the British people in this new era for national security. pic.twitter.com/HjhAQomd8K

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 25, 2025