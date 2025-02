Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że słowa posła Edwarda Siarki (PiS) o „kuli w łeb”, skierowanych pod adresem premiera Donalda Tuska, zhańbiły sejmową salę i polską demokrację. Zawnioskował o ukaranie Siarki grzywną w kwocie 20 tys. zł.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu, po wypowiedzi na sali plenarnej b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że „Donald Tusk pójdzie siedzieć”, poseł PiS Edward Siarka krzyknął: „kula w łeb”. Siarka przeprosił później za swoje słowa. Stwierdził, że chodziło mu o nawiązanie do wiersza Władysława Broniewskiego i że „w emocjach wracają znajome frazy, które mogą bulwersować”.

Na specjalnie zwołanej konferencji Hołownia przytoczył stenogram posiedzenia, podkreślając, że słowa Siarki zostały odnotowane zarówno przez stenotypistki, jak i wicemarszałek prowadzącą wówczas obrady oraz posłów, którzy siedzieli obok.

Te słowa zhańbiły sejmową salę, te słowa zhańbiły polską demokrację

– ocenił Hołownia. Dodał, że padły one w miejscu, z którego kiedyś wyszła idea zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza.

Są jakieś granice, te granice trzeba jasno niektórym posłom wskazać. Ja bardzo cenię sobie wolność wyrażania opinii na sali. Jak państwo wiecie, reaguję tylko, kiedy rzeczywiście zareagować trzeba. Sala jest pełna pokrzykiwań. Ale nigdy nie można do nikogo powiedzieć „kula w łeb”. I to trzeba sobie w bardzo jasny i konkretny sposób powiedzieć

– podkreślił marszałek Sejmu.

Hołownia dodał, że będzie bardzo zdziwiony, jeśli prezydium nie przychyli się do jego wniosku o ukaranie Siarki 20 tys. zł. Natomiast zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Siarkę skierował do prokuratury europoseł Krzysztof Brejza (PO). W piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiadomił, że do zawiadomienia Brejzy dołącza swoje.