Darnawa to kolejne sołectwo gminy Skąpe, które doczeka się kanalizacji. To wieś zamieszkiwana przez niespełna dwustu mieszkańców. To dwunaste sołectwo gminy, które otrzyma sieć kanalizacyjną.

– Umowa na realizację została podpisana rok temu, ale wykonawca musiał przygotować dokumentację inwestycji. Wkrótce budowa się rozpocznie – informuje Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.

Inwestycja pozwoli gminie Skąpe zbliżyć się do 85 procent skanalizowania wsi. Na budowę sieci czekają jeszcze mieszkańcy czterech gminnych miejscowości.