Twórca marki Red is Bad Paweł S. wyszedł z aresztu – poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wobec podejrzanego ws. nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) zostały zastosowane środki wolnościowe m.in. w postaci poręczenia majątkowego.

– napisał w czwartek (20 lutego) na platformie X prok. Nowak.

Wobec jednego z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) zostały zastosowane środki wolnościowe w postaci poręczenia majątkowego, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktu ze wskazanymi osobami. Powodem decyzji – jak napisał Nowak – było ustanie przesłanek do dalszego stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego.

Jak ustaliła PAP w źródłach zbliżonych do sprawy, poręczenie majątkowe zostało wpłacone w kryptowalucie Bitcoin, w kwocie 2,5 BTC, o szacunkowej wartości na początek lutego ok. 1 mln zł.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar pytany w czwartek wieczorem przez dziennikarzy o Pawła S. przypomniał, że w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS postawiono zarzuty 11 osobom.

– W stosunku do kilku osób stosowany jest areszt tymczasowy, niedawno był ten areszt zastosowany przez sądy w stosunku do trzech osób, w jednym przypadku był to areszt warunkowy. Mamy jeszcze Michała K., który przebywa w Wielkiej Brytanii wobec którego zastosowane są środki zapobiegawcze na potrzeby postępowania ekstradycyjnego