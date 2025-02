Sejm nie zgodził się w czwartek (20 lutego) na uchylenie immunitetu posła KO Waldemara Sługockiego. Z wnioskiem zwrócił się w 2023 r. były wiceminister sprawiedliwości, sędzia Łukasz Piebiak, zarzucający Sługockiemu manipulację ws. tzw. afery hejterskiej.

Przeciwko wnioskowi głosowało 256 posłów, 160 było za, a 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Piebiak skierował wniosek w kwietniu 2023 r. Chodzi o wypowiedź Sługockiego z maja 2021 r., kiedy to skomentował on na antenie TVP Info sprawę tzw. afery hejterskiej. Stwierdził wtedy, że „Piebiak stał na czele reprezentacji ministra Ziobro, która to reprezentacja założyła farmę trolli”.

Tzw. afera hejterska stała się głośna latem 2019 r. Z artykułów publikowanych przez portal Onet.pl wynikało, że ówczesny wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. prezesa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Według informacji Onetu, na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie „Kasta”, która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS.

W głównym wątku tej sprawy do SN trafiły już wnioski o uchylenie immunitetów wobec sędziów: Piebiaka, Przemysława Radzika, Arkadiusza Cichockiego i Jakuba Iwańca. „Wnioski zostały skierowane w zakresie czynów związanych z udziałem tych czterech sędziów w zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzącej działania przeciwko kilkudziesięciu sędziom, w tym przede wszystkim skupionym w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia” – podawała wrocławska prokuratura, która prowadzi to główne postępowanie.

Na razie na wokandę SN w tym głównym wątku trafiła tylko sprawa immunitetowa sędziego Iwańca. Prokuratura z Wrocławia chce postawić sędziemu Iwańcowi 13 zarzutów, a chodzi m.in. o przetwarzanie danych osobowych sędziów „w sposób nieuprawniony”. Ostatnio SN wystąpił o opinię biegłego informatyka, a ciąg dalszy rozpoznawania wniosku wrocławskiej prokuratury odroczył do połowy kwietnia.

Sędziowie wymieniani w kontekście tej sprawy w ostatnich latach w mediach, w tym Piebiak, oświadczali, że „informacje dotyczące rzekomej afery hejterskiej, w tym fragmenty rozmów prowadzonych poprzez komunikatory internetowe, są nieprawdziwe i zmanipulowane”.