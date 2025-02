Gorzowianie zgłosili 137 propozycji podczas naboru pomysłów do budżetu obywatelskiego tego miasta na 2026 r. 81 projektów wpłynęło drogą elektroniczną, pozostałe złożono w formie papierowej – poinformował w czwartek (20 lutego) Dariusz Wieczorek z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Są wśród nich wnioski dotyczące inwestycji w infrastrukturę jak i te związane z organizacją różnego rodzaju wydarzeń. Na więcej szczegółów dotyczących tematyki projektów musimy jednak jeszcze zaczekać – powiedział Wieczorek.

Dodał, że teraz wnioski czeka etap oceny formalnej. Wnioskodawcy mogą więc spodziewać się wiadomości z prośbą o uzupełnienie złożonych dokumentów. Następnym etapem będzie ocena merytoryczna, do której przystąpi zespół opiniujący powołany przez prezydenta miasta.

– Jego prace zakończą się w lipcu publikacją wykazu pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków. Wtedy też wnioskodawcy, których zadania otrzymały ocenę negatywną, będą mogli złożyć odwołanie

– wyjaśnił Wieczorek.

We wrześniu i październiku dla każdej z kategorii odbędą się spotkania dyskusyjne. Podczas nich mieszkańcy będą mogli lepiej poznać zgłoszone zadania i zdecydować, czy wybiorą zadania bezpośrednio do realizacji, łącząc je w jeden większy pakiet.

Jeśli spotkaniach nie dojdzie do porozumienia, to w październiku odbędzie się głosowanie, a o wygranej zdecyduje liczba głosów oddanych na dany projekt lub pakiet projektów. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone do końca października.

Do wydania w budżecie obywatelskim Gorzowa Wlkp. na 2026 r. zapisano około 8,7 mln zł w 12 kategoriach rejonowych, oświatowej i ogólnomiejskiej. Zadanie musi być zlokalizowane na terenie będącym własnością miasta.

Gorzowski budżet obywatelski działa od 2012 r. Od tego czasu przeszedł wiele zmian i wciąż jest udoskonalany. Procedura została wzbogacona o podział miasta na rejony, podział zadań na kategorie czy elektroniczny system obsługujący ten proces. Do 2024 r. zrealizowano ponad 300 zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

Do budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają m.in. wnioski dot. zagospodarowania terenów zielonych, remontów ulic czy chodników, budowy placów zabaw czy też organizacji wydarzeń kulturalnych.