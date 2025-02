Gmina Przewóz wystawiła na sprzedaż budynek po dawnej szkole w Piotrowie. Powodem brak dzieci w placówce i koszty utrzymania pustego obiektu. Urząd ogłasza kolejny przetarg na nieruchomość.

Przypomnijmy, szkoła funkcjonowała do zeszłego roku. – Dzieci w wieku szkolnym mieliśmy tam jak na lekarstwo. Po przeniesieniu najmłodszych do nowego przedszkola do Przewozu placówka świeciła pustkami – mówi wójt gminy Ewelina Rzepka:

– Udało nam się zamknąć szkołę bez strat w kadrach. W tej chwili jedyna szkoła gminna oraz przedszkole zlokalizowane są w Przewozie – zaznacza Ewelina Rzepka:

Dodajmy, że do szkoły w Przewozie obecnie uczęszcza 160 dzieci. W przedszkolu w miejscowości jest 84 przedszkolaków.