Zwrot okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej powinien być częścią gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy – powiedział Wołodymyr Zełenski, prezydent broniącej się przed Rosją Ukrainy.

Energia jądrowa jest dla nas prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa. Jeśli wrócimy do gwarancji bezpieczeństwa, to mam pytanie: co z elektrownią w Zaporożu? Czy nie są to dla nas gwarancje bezpieczeństwa z Europy? Gwarancje bezpieczeństwa, więc to są ważne warunki