Jesteśmy gotowi do współpracy na każdym forum, by uczynić Europę prostszą i bardziej zrozumiałą – oświadczył w Brukseli marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wraz z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską bierze udział w Europejskim Tygodniu Parlamentarnym.

Hołownia podkreślił w swoim wystąpieniu, że Europa znalazła się obecnie w trudnym i wymagającym położeniu. Zauważył, że jedynie 4 na 50 firm działających w Europie ma kapitał europejski.

Jesteśmy coraz mniej konkurencyjni wobec innych wielkich, światowych gospodarek. To naprawdę jest ostatni dzwonek dla nas, (…) żeby Europa znowu stała się dumna ze swojego potencjału

– powiedział Hołownia.

Hasło „Make Europe Great Again” uważa jednak za nietrafione. Utrzymuje, że Europa już jest wielka i nie potrzebuje nikogo naśladować.

Europa musi być dumna ze swojego potencjału i dziedzictwa. 30 proc. wartych ponad miliard start-up’ów emigruje jednak z Europy z powodu zbyt skomplikowanych przepisów

– podał lider Polski 2050.

Według Hołowni potrzebujemy w Europie silnego przywództwa i powrotu do pierwotnych wartości.

Dlatego w imieniu polskiego parlamentu mówię: jesteśmy gotowi do współpracy na każdym forum, by uczynić Europę prostszą, bardziej zrozumiałą i żeby znowu była kontynentem, który inwestuje w siebie

– zadeklarował.

„Europa jest wielka”

Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła natomiast uwagę, że zasadniczym problemem, przed jakim stoi obecnie Europa, jest ochrona i wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Wyjaśniała, że nie ma bezpieczeństwa Europy bez silnej, zintegrowanej gospodarki.

My nie musimy uczynić Europy znowu wielką, bo Europa była i jest wielka i pozostanie taka pod jednym warunkiem – że nie damy się podzielić, że będziemy potrafili działać solidarnie

– oceniła marszałek Senatu.

Kidawa-Błońska dodała, że receptą na dalszy rozwój gospodarczy EU są pogłębianie integracji w ramach jednolitego rynku, rozszerzenie strefy euro i akcesja kolejnych państw.

Słabnie sojusz z USA

W Brukseli głos zabrała również Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Przyznała, że obywatele Starego Kontynentu oczekują konkretów.

Nie chcą już słów, oczekują rozwiązań, a nie wymówek. Czy zgadzamy się z tym, czy nie, to wszyscy widzimy, że sytuacja ulega diametralnej zmianie

– powiedziała Metsola w kontekście weekendowych wydarzeń na konferencji bezpieczeństwa w Monachium.

ETP to wydarzenie cykliczne, organizowane przez Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE. W tym wypadku Polskę, która przewodniczy Radzie do połowy br. W tegorocznym ETP udział weźmie ok. 350 uczestników, w tym europarlamentarzystów, parlamentarzystów państw UE i państw kandydujących.

Na podstawie depeszy PAP