Duża sala konferencyjna, profesjonalne gabinety i w pełni wyposażone sale zajęciowe. Do tego kolorowe elementy wystroju i nowoczesny sprzęt. To wszystko znajduje się w Centrum Wsparcia Rodziny w Radnicy, które dzisiaj zostało oficjalnie otwarte. Jest to druga taka placówka w województwie lubuskim.

Centrum Wsparcia Rodziny to obiekt o powierzchni 1600m kwadratowych. Wokół placówki jest także prawie 0,5 hektara terenu zielonego.

– Jest to ogromna przestrzeń, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom regionu, zarówno tym małym, jak i dużym – mówi Magdalena Tokarska, prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, inicjatorka inwestycji:

Centrum powstało w budynku po dawnej szkole w Radnicy, która została zamknięta trzy lata temu.

– Cieszę się, że to miejsce dostało drugie życie – mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski:

Jak dodaje Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego, otwarcie centrum to święto nie tylko dla mieszkańców samej Radnicy i okolic, ale również dla Lubuszan z całego regionu:

Z otwarcia centrum szczególnie cieszą jego najmłodsi podopieczni:

Centrum to nie tylko zajęcia i warsztaty. Podopieczni będą mogli także korzystać z usług specjalistów z dziedziny psychologii i psychoterapii.

– Cieszę się, że powstaje kolejne miejsce, do którego mieszkańcy w potrzebie będą mogli przyjść po wsparcie – mówi Ewa Lipka psychoterapeutka:

Centrum Wsparcia Rodziny w Radnicy powstało w ramach realizacji Projektu „Lubuskie na rzecz rodzin”, którego celem jest wspieranie rodzin w regionie poprzez kompleksową pomoc specjalistyczno-terapeutyczną oraz integracyjno-społeczną.