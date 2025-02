Rozpoczęła się przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim. Ulica nie jest długa, a bardzo ważna, bo łączy dwie części miasta przecięte drogą krajową. Do tego rozpocznie się na dniach remont ulicy Parkowej.

– To są remonty realizowane ze względu na to, co się znajduje pod powierzchnią ulic – tłumaczy Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Ponadto w ramach przebudowy nastąpi rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej, wymiana kanalizacji sanitarnej, wodociągu i nawierzchni drogowych oraz budowa 59 nowych miejsc parkingowych i remont 23 istniejących. Aby zminimalizować utrudnienia, inwestycja będzie realizowana w 4 etapach. Będzie kosztować 5,5 mln złotych.