Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony Petem Hegsethem, że sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać – dodał.

Podczas wspólnej konferencji prasowej w piątek w Warszawie szef MON podziękował Hegsethowi, że jako pierwsze miejsce swojej oficjalnej, bilateralnej wizyty wybrał Polskę.

– zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Jak przekazał, podczas rozmowy w cztery oczy i rozmów delegacji poruszono kwestię wspólnego sojuszu i NATO.

– Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać. Na to się umówiliśmy, na wspólne inwestycje, wspólne gwarancje bezpieczeństwa, na podnoszenie swoich zdolności (obronnych – PAP)

– powiedział wicepremier.

Podkreślił, że Polska jest krajem, który rozumie zagrożenia; rozumie też, że większe wydatki na zbrojenia są absolutnie konieczne.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w piątek o godz. 9.30 powitał w Warszawie sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha. Politycy mają rozmawiać o rozwoju bilateralnej współpracy, wspólnych projektach oraz kontynuacji działań odstraszających na wschodniej flance NATO.

O godz. 11.25 odbędzie się konferencja prasowa Kosiniaka-Kamysza i Hegsetha. O godz. 12.15 w Pałacu Prezydenckim zaplanowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Hegsethem. Po południu Kosiniak-Kamysz i Hegseth odwiedzą 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu, gdzie spotkają się z żołnierzami.

Hegseth, który w środę (12 lutego) w Brukseli wziął udział w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, podkreślił, że Polska, wydająca 5 proc. na obronność, jest wzorem dla Europy. Według niego, „nierealne” są członkostwo Ukrainy w NATO oraz powrót tego kraju do granic sprzed 2014 r. Zapowiedział też, że USA nie wyślą wojsk do Ukrainy.

Przyznał, że trwały pokój dla Ukrainy musi obejmować solidne gwarancje bezpieczeństwa, lecz nie zapewnią ich siły amerykańskie. Zdaniem Hegsetha przestrzeganie gwarancji bezpieczeństwa powinno być wspierane przez europejskie i pozaeuropejskie siły pokojowe, rozmieszczone w Ukrainie. Polityk ocenił, że należy też skłonić Rosję i Ukrainę do rozpoczęcia rozmów pokojowych, a USA są chętne, by pomóc tym państwom osiągnąć ten cel.

