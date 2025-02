W czwartek w niemieckim Monachium doszło do tragicznych wydarzeń. 26-letni obywatel Afganistanu wjechał samochodem w grupę ludzi. Rannych zostało ponad 20 osób.

Około godz. 10.30 kierowca mocno przyspieszył, a następnie wjechał samochodem w grupę ludzi idącą ciągiem ulic Seidl i Dachauer, głównych arterii prowadzących do centrum miasta od północnego zachodu. Odbywał się tam protest związku zawodowego Verdi – podał niemiecki dziennik „Bild”.

Ponad 20 osób zostało rannych, w tym dzieci. Policja zatrzymała już kierowcę – to 26-letni obywatel Afganistanu.

– przekazał „Bild”.

!? At least 20 injured as car plows into crowd in Munich

According to footage from the scene, the driver was behind the wheel of a Mini Cooper.

Police confirmed that the driver has been detained and no longer poses a threat.

The incident comes just before the Munich Security… pic.twitter.com/iZubzeoQy5

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2025