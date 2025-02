Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potwierdził w środę, ze dwóch polskich obywateli ma być deportowanych z USA.

Onet napisał w środę, że rozpoczęły się masowe deportacje nielegalnych migrantów ze Stanów Zjednoczonych, co dotyka również Polaków. Powołując się na portal Gazeta.pl, Onet napisał, że doszło już do pierwszych zatrzymań, w tym dwóch obywateli Polski, którzy mają zostać deportowani.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński był pytany przez PAP, czy potwierdza informację o zatrzymaniu dwóch polskich obywateli, którzy mają zostać deportowani. „Mieliśmy taką informację, tak” – potwierdził Wroński.

Nie podał jednak szczegółów sprawy i powodów podjęcia decyzji o deportacji.

Cały czas monitorujemy sprawę. To nie jest jakaś nowość, ponieważ chciałem zwrócić uwagę, że w zeszłym roku do 24 stycznia zarządzono 67 deportacji Polaków przebywających w USA

– zaznaczył rzecznik MSZ. Dodał, że MSZ ma też informacje o innych osobach, które nie zostały wpuszczone do Stanów Zjednoczonych.

Nieustannie zachęcamy polskich obywateli do kontaktowania się z konsulatami. Jeśli konieczne jest wyrobienie paszportu, a to często pomaga, to też nasz konsul może pomóc. Zachęcamy do posiadania polskiego paszportu