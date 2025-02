Edukacja klimatyczna to nowa propozycja oświatowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie będzie to jednak osobny przedmiot, tylko zestaw tematów i zagadnień dotyczących m.in. zmian klimatu i ochrony środowiska, które zostaną dołączone do podstaw takich przedmiotów jak np. chemia, fizyka, geografia czy wiedza o społeczeństwie. Edukacja klimatyczna, która ma być holistyczna, interdyscyplinarna, ponad przedmiotowa i praktyczna, pojawi się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 1 września 2026 roku.

Nad podstawą programową tych zajęć pracować będzie 36-osobowy zespół ekspertów, który tworzą naukowcy, pedagodzy, działacze organizacji ekologicznych i popularyzatorzy nauki. A jak Państwo oceniacie nową propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej? Czy to dobry sposób na promowanie postaw ekologicznych i zachęcenie uczniów do dbania o środowisko? Czy takie tematy powinny być przedmiotem nauczania w polskich szkołach?

