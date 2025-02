Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła we wtorek (11 lutego) na szczycie w sprawie sztucznej inteligencji w Paryżu uruchomienie nowej inicjatywy InvestAI, mającej zmobilizować 200 mld euro na inwestycje w AI, w tym stworzenie nowego funduszu UE w wysokości 20 mld euro na gigafabryki AI.

Wyścig w sferze sztucznej inteligencji dopiero się rozpoczął – przekonywała szefowa KE, odrzucając oceny, że Europa jest opóźniona w tym wyścigu. Podkreśliła, że siłą Europy są jej osiągnięcia naukowe, a europejska AI jest oparta na współpracy i przyciąga osoby z różnych krajów; wskazała też na rozwój europejskich start-upów.

Unijny fundusz InvestAI sfinansuje cztery gigafabryki sztucznej inteligencji w UE. Jak zapewniła von der Leyen, tak duża infrastruktura jest potrzebna, aby umożliwić rozwój „najbardziej złożonych modeli sztucznej inteligencji”.

– Wraz z naszymi państwami członkowskimi i partnerami zmobilizujemy bezprecedensowy kapitał poprzez InvestAI dla europejskich gigafabryk AI. To wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne, to jak CERN dla sztucznej inteligencji, (które) umożliwi wszystkim naszym naukowcom i firmom – nie tylko tym największym – opracowanie najbardziej zaawansowanych, bardzo dużych modeli potrzebnych do uczynienia z Europy kontynentu sztucznej inteligencji