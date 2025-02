Sołtys, rada sołecka oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadłubi zapraszają na warsztaty walentynkowe. Piątkowe spotkanie odbędzie się w książnicy i zaplanowane jest na dwie godziny. Udział w wydarzeniu jest wolny.

To kolejna inicjatywa mająca służyć integracji lokalnej społeczności. – To również forma aktywizacji mieszkańców i bycia razem. Zachęcamy do wspólnej zabawy i stworzenia czegoś wyjątkowego – mówi wójt Elwira Wentlant:

Początek walentynkowych warsztatów godzina 16.00.