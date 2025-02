Bramy żagańskich koszar przekroczyło blisko 70 młodych ludzi. Powodem jest chęć spróbowania swoich sił w mundurze w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Nowo wcieleni przez blisko miesiąc będą się szkolić i poznawać zadania wykonywane na co dzień przez zawodowych żołnierzy. Całość zwieńczy przysięga na sztandar.

Do przygody z wojskiem i poznania specyfiki służby w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej przyjechało wiele osób z całej Polski. Wśród nich jest wielu Lubuszan. Ci ostatni w większości już teraz deklarują chęć pozostania w armii. Dziś elewi otrzymali broń, z którą nie będą się rozstawać przez kilka tygodni. Część z nich ma za sobą edukację w klasach o profilu mundurowym. Jak sami mówią jest to dla nich ważna podstawa. – To duży bonus na wejście. Jesteśmy już nieco obyci z tym sznytem wojskowym – podkreślają przybyli ze Świebodzina czy Krosna Odrzańskiego.

Dodajmy, że uroczystą przysięgę wojskową zaplanowano w Żaganiu na placu generała Maczka 8 marca.