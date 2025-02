Miliarder Elon Musk, który kieruje amerykańskim Departamentem Wydajności Państwa (DOGE), poparł na swej platformie społecznościowej X pomysł zamknięcia rozgłośni Radia Swoboda/ Radia Wolna Europa oraz Głosu Ameryki. Media te są finansowane przez władze USA.

– Tak zamknijcie je

– napisał w niedzielę (9 lutego) Musk, komentując post byłego szefa wywiadu w czasie pierwszej prezydentury Donalda Trumpa Richarda Grenella, który nazwał Radio Swoboda i Głos Ameryki „reliktami przeszłości”.

Grenell napisał, że władze USA nie potrzebują państwowych mediów, a w instytucjach tych jest „pełno skrajnie lewicowych aktywistów”.

W swoim poście Musk stwierdził, że Europa – „poza duszącą ją biurokracją” – jest już wolna. Jego zdaniem nikt tych mediów już nie słucha.

– To tylko szaleni lewicowcy, którzy mówią do siebie marnując 1 mld dolarów rocznie należących do podatników

– dodał.

Radio Swoboda/Radio Wolna Europa to rozgłośnia utworzona w 1949 r. by działać w miejscach, gdzie swobodny przepływ informacji jest ograniczony, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach Azji i na Bliskim Wschodzie. Obecnie nadaje w 27 językach w 23 krajach, a jej siedziba mieści się w Pradze. Głos Ameryki to stacja radiowa i telewizyjna, nadająca w 47 językach, tygodniowo słuchana przez 278 mln osób.

Obie instytucje są nadzorowane przez Agencję ds. Globalnych Mediów. Prezydent Trump wybrał pod koniec stycznia na jej szefa konserwatywnego publicystę i aktywistę Brenta Bozella, który zasłynął z krytyki liberalnych mediów.