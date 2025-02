Donald Trump, prezydent USA, przyznał, że rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem przez telefon, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. – Putin chce, aby ludzie przestali umierać – powiedział Trump.

W piątek Trump udzielił wywiadu dziennikarzowi „New York Post” na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Przywódca USA nie ukrywał, że rozmawiał w ostatnim czasie z Putinem przez telefon o zakończeniu wojny w Ukrainie. Ile razy?

– stwierdził Trump.

Dla rosyjskiego dyktatora, który rozpętał wojnę w Europie, nie szczędził ciepłych słów.

– powiedział Trump.

Trump reveals he’s spoken with Putin by phone, says Russian president ‘wants to see people stop dying’ in Ukraine war https://t.co/fk5SQyJaiH pic.twitter.com/CHb9BLDju7

— New York Post (@nypost) February 9, 2025